В супермаркет - на бронированном авто: волонтер рассказала о буднях Краматорска

В Краматорске из-за постоянной угрозы FPV-дронов волонтеры вынуждены ездить даже в супермаркет на бронированном автомобиле и брать с собой детектор дронов "Чуйка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на рассказ волонтера Анны Элсбернд в интервью "Цензор.НЕТ".

Как живет Краматорск сегодня

26-летняя Анна с начала 2023 живет в Краматорске и руководит международной эвакуационной командой Universal Aid Ukraine.

По ее словам, FPV-дроны атакуют автомобили на главных дорогах, а опасность в городе может возникнуть в любой момент.

Волонтерам приходится постоянно следить за небом, прятаться от дронов и менять маршруты.

"Нам приходится ехать в супермаркет с бронированным автомобилем и "Чуйкой", – говорит Анна.

Постоянная угроза атаки дрона

Она отмечает, что уже не помнит ни одной эвакуации, во время которой команда не видела бы дрона.

Даже передвигаясь по Краматорску или его окрестностям, люди должны постоянно учитывать угрозу удара.

"За нами следят дроны; мы видим свою машину на трекере, и дрон продолжает за ней следить. Нам нужно перегнать дрон и быть быстрее. Или прятаться от него", - рассказывает волонтер.

В городе опасно постоянно

Определить, когда в городе более безопасно, практически невозможно. По словам Анны, атаки часто происходят внезапно, а FPV летят настолько быстро, что человек может не успеть заметить опасность и отреагировать.

Особенно сложно при эвакуации гражданских. Как только люди садятся в автомобиль, команда отвечает не только за себя, но и за их жизнь.

Волонтеры могут сами бояться, но должны сохранять спокойствие и убеждать пассажиров, что все будет хорошо.

Руководитель Universal Aid Ukraine Анна Элсбернд (фото: censor.net)

Анна проводит в Украине около 11 месяцев в году и уезжает в Германию преимущественно на Рождество. По ее словам, больше всего истощает невозможность хотя бы ненадолго отвлечься от войны.

"Я эвакуирую своих соседей, и мой мозг никогда не отдыхает", – говорит она.

Краматорск постепенно пустеет

Волонтер видит, как город, который за три с половиной года стал для нее домом, постепенно пустеет.

В то же время покинуть Краматорск именно сейчас она не может, ведь идет обязательная эвакуация и все больше людей нуждаются в помощи.

Universal Aid Ukraine эвакуировала из опасных районов 1200 гражданских за 2025 год (фото: censor.net)

Несмотря на ежедневную опасность, Анна называет Краматорск своим любимым городом в Украине - честным, настоящим и связанным со многими личными моментами. Она упоминает природу Донбасса, поля, леса, водоемы и ночное небо над городом.

"В Краматорске я видела красивое ночное небо в своей жизни", - рассказывает волонтер.

Статистика эвакуаций

Только в течение 2025 года Universal Aid Ukraine эвакуировала из опасных районов 1200 гражданских.

В настоящее время команды организации работают в Краматорске, Славянске, Малотарановке, Дружковке, а также на Днепропетровщине.