Украина передала США предложения, чтобы заставить Россию завершить войну, - Зеленский

Украина передала США предложения по дальнейшим действиям, которые должны усилить давление на Россию и помочь приблизить завершение войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский получил доклад переговорной команды. По его словам, Вашингтону передали предложения Киева.

"Мы передали американской стороне наши предложения", – заявил он.

Президент отметил, что США могут помочь Украине усилить защиту, прежде всего, в сфере противовоздушной обороны.

В то же время, Киев рассчитывает, что Вашингтон будет использовать свое влияние для давления на Россию. По мнению Зеленского, это необходимо, чтобы изменить подход Москвы и не допустить дальнейшего затягивания войны.

"Америка может и помочь нашей защите, и прежде всего с ПВО, и давить на Россию ради того, чтобы планы были другие, готовить окончание войны, а не затягивать", - подытожил глава государства.