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Украина передала США предложения, чтобы заставить Россию завершить войну, - Зеленский

21:17 11.08.2026 Вт
2 мин
Переговорная команда Украины уже донесла Вашингтону свое видение дальнейших шагов
aimg Мария Науменко
Украина передала США предложения, чтобы заставить Россию завершить войну, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Украина передала США предложения по дальнейшим действиям, которые должны усилить давление на Россию и помочь приблизить завершение войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский получил доклад переговорной команды. По его словам, Вашингтону передали предложения Киева.

"Мы передали американской стороне наши предложения", – заявил он.

Президент отметил, что США могут помочь Украине усилить защиту, прежде всего, в сфере противовоздушной обороны.

В то же время, Киев рассчитывает, что Вашингтон будет использовать свое влияние для давления на Россию. По мнению Зеленского, это необходимо, чтобы изменить подход Москвы и не допустить дальнейшего затягивания войны.

"Америка может и помочь нашей защите, и прежде всего с ПВО, и давить на Россию ради того, чтобы планы были другие, готовить окончание войны, а не затягивать", - подытожил глава государства.

Тем временем США уже готовят возможность усилить давление на Россию. Двухпартийный законопроект о санкциях против РФ и Ирана, ранее поддержавший Сенат, внесли на рассмотрение Палаты представителей.

Документ предусматривает, в частности, санкции против крупнейших российских банков, ограничение инвестиций в РФ и меры против "теневого флота" Кремля. Кроме того, законопроект позволяет вводить пошлины до 500% на российские товары.

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