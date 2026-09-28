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РФ снова ударила по заводу фармкомпании "Дарница" в Киеве

16:16 28.09.2026 Пн
1 мин
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: оккупанты ударили по заводу "Дарницы" в Киеве (facebook.com/DSNSKyiv)

Российские оккупанты сегодня, 28 сентября, атаковали завод фармацевтической компании "Дарница", который находится в Киеве. Это уже третья такая атака за последние дни.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе "Дарницы".

Как отметили в компании, в результате российской атаки жертв нет.

Более детальных подробностей о последствиях удара в пресс-службе не раскрыли.

"Дарница" - украинская фармацевтическая компания, главный офис которой расположен в Киеве. Предприятие выпускает более 200 брендов лекарственных средств.

Препараты "Дарницы" представлены, в частности, в таких направлениях, как кардиология, неврология и лечение боли. Компания производит лекарства в различных формах, включая таблетки, капсулы, ампулы и капли.

Атаки на завод "Дарница"

Напомним, что российские оккупанты атаковали завод фармацевтической компании "Дарница" 23 сентября.

Тогда представители компании подчеркивали, что в результате атаки пострадавших и погибших нет.

Уже 26 сентября стало известно о новом ударе россиян по "Дарнице". Деталей в компании не раскрывали по соображениям безопасности.

Стоит заметить, что это уже не первые атаки оккупантов на заводы, которые производят медицинские препараты.

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