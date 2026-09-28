РФ снова ударила по заводу фармкомпании "Дарница" в Киеве

Российские оккупанты сегодня, 28 сентября, атаковали завод фармацевтической компании "Дарница", который находится в Киеве. Это уже третья такая атака за последние дни.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе "Дарницы".
Как отметили в компании, в результате российской атаки жертв нет.
Более детальных подробностей о последствиях удара в пресс-службе не раскрыли.
"Дарница" - украинская фармацевтическая компания, главный офис которой расположен в Киеве. Предприятие выпускает более 200 брендов лекарственных средств.
Препараты "Дарницы" представлены, в частности, в таких направлениях, как кардиология, неврология и лечение боли. Компания производит лекарства в различных формах, включая таблетки, капсулы, ампулы и капли.
Напомним, что российские оккупанты атаковали завод фармацевтической компании "Дарница" 23 сентября.
Тогда представители компании подчеркивали, что в результате атаки пострадавших и погибших нет.
Уже 26 сентября стало известно о новом ударе россиян по "Дарнице". Деталей в компании не раскрывали по соображениям безопасности.
Стоит заметить, что это уже не первые атаки оккупантов на заводы, которые производят медицинские препараты.