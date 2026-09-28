UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

РФ знову вдарила по заводу фармкомпанії "Дарниця" у Києві

16:16 28.09.2026 Пн
1 хв
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: окупанти вдарили по заводу "Дарниці" у Києві (facebook.com/DSNSKyiv)

Російські окупанти сьогодні, 28 вересня, атакували завод фармацевтичної компанії "Дарниця", що знаходиться у Києві. Це вже третя така атака за останні дні.

Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі "Дарниці".

Як зазначили у компанії, внаслідок російської атаки жертв немає.

Більш детальних подробиць про наслідки удару у пресслужбі не розкрили.

"Дарниця" - українська фармацевтична компанія, головний офіс якої розташований у Києві. Підприємство випускає понад 200 брендів лікарських засобів.

Препарати "Дарниці" представлені, зокрема, у таких напрямках, як кардіологія, неврологія та лікування болю. Компанія виробляє ліки у різних формах, включаючи таблетки, капсули, ампули та краплі.

Атаки на завод "Дарниця"

Нагадаємо, що російські окупанти атакували завод фармацевтичної компанії "Дарниця" 23 вересня.

Тоді представники компанії наголошували, що в результаті атаки постраждалих та загиблих немає.

Вже 26 вересня стало відомо про новий удар росіян по "Дарниці". Деталей у компанії не розкривали з міркувань безпеки.

Варто зауважити, що це вже не перші атаки окупантів на заводи, які виробляють медичні препарати.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївДарницаВійна в УкраїніАтака дронів