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РФ снова ударила по фармацевтическому заводу "Дарница" в Киеве

10:42 26.09.2026 Сб
1 мин
aimg Татьяна Степанова
РФ снова ударила по фармацевтическому заводу "Дарница" в Киеве Фото: Россия ударила по фармацевтическому заводу "Дарница" в Киеве (РБК-Украина)
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Российские войска утром 26 сентября снова нанесли удар по фармацевтическому заводу "Дарница" в Киеве. Среди работников предприятия погибших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Сегодня утром россияне снова нанесли удар по нашему заводу фармацевтической компании Дарница", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадавших нет.

"Просим, как и в прошлый раз, об информационной тишине. Не публикуйте фото и видео, не описывайте места и последствия удара, не добавляйте деталей в комментариях. Не помогайте врагу оценивать результаты его атак", - добавили в компании.

Напомним, российские войска нанесли удар по фармацевтическому заводу "Дарница" в Киеве 23 сентября. Тогда среди работников предприятия погибших тоже не было.

К тому же в июне россияне уже били по фармзаводу "Дарница" в Киеве.

В компании в комментарии РБК-Украина оценили риск дефицита лекарства и сказали, что будет с ценами на препараты на фоне российских атак.

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