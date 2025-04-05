РФ снова врет об энергетике, чтобы скрыть преступление в Кривом Роге, - Генштаб

Генштаб отметил, что сегодня Минобороны России распространяет лживые заявления о якобы "нарушении" Украиной договоренностей о прекращении огня по объектам энергетики.

"Враг это делает исключительно для того, чтобы сместить мировое внимание с преступлений, которые российское государство совершает против Украины и украинцев", - отметили в штабе.

По их данным, россияне придумали новые дезинформационные обвинения в якобы 14 "атаках" Сил обороны Украины против российской энергетической инфраструктуры в течение суток 4 апреля.

"Атаки" являются фейком. На самом деле Силы обороны Украины осуществляют огневое поражение исключительно по военным целям российской оккупационной армии", - отметили в Генштабе.

В то же время военные отметили, что именно российские захватчики продолжают демонстрировать свою безумную сущность, цинично игнорируя любые договоренности и осуществляя безжалостные атаки против украинской гражданской инфраструктуры и обычных городов и сел.

Удар по Кривому Рогу

Генштаб ВСУ напомнил, что вчера, 4 апреля, российские террористы совершили очередное военное преступление, нанеся ужасный удар по Кривому Рогу баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью.

"Эта варварская атака рассчитана на максимальное поражение площади и большого количества людей, привела к гибели 9 невинных детей и 9 взрослых. Еще 38 человек получили тяжелые ранения. Общее количество раненых - 62 человека, из них 12 детей", - сообщили в штабе.

Кроме того, по данным военных, за прошедшие сутки российская армия атаковала Украину 92 ударными БпЛА типа "Shahed", сбросила 171 управляемую авиационную бомбу и 6353 раза применяла артиллерию.

Вследствие коварных вражеских ударов пострадали объекты гражданской и критической инфраструктуры Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Киевской, Запорожской, Херсонской, Черниговской, Житомирской и других областей Украины.

"Военное ведомство государства-террориста в очередной раз прибегает к лживым обвинениям, пытаясь переложить на Украину собственную ответственность за затягивание войны и гибель людей", - подчеркнули в Генштабе.

Генеральный штаб ВСУ выразил надежду, что мир не будет воспринимать российскую ложь и осудит очередные жестокие российские преступления войны.