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В ЕС отреагировали на ракетный удар России по Кривому Рогу

Суббота 05 апреля 2025 10:46
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В ЕС отреагировали на ракетный удар России по Кривому Рогу Фото: ЕС отреагировал на российский удар по Кривому Рогу (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В ЕС осудили российский ракетный удар по Кривому Рогу. В результате которого погибли десятки украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Х главы Министерства иностранных дел Эстонии Маргуса Тсакхна, страницу представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, посольство Швейцарии в Киеве и пост посла США в Украине Бриджит Бринк.

Международное сообщество осудило российский ракетный удар по жилому району Кривого Рога, унесший жизни 19 человек, среди которых 9 детей. Это преступление вызвало волну возмущения среди мировых лидеров и международных организаций.

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Тсакхна заявил, что Россия продолжает вести войну, а не искать мир, и что нападения на мирных жителей, включая детей, являются жестоким доказательством этой агрессивной политики.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас отметила в своем посте, что российский удар по жилому району Кривого Рога является еще одним безрассудным нападением на мирных людей, который демонстрирует, что Россия не заинтересована в мире и продолжает разрушать Украину.

Посольство Швейцарии в Киеве выразило соболезнования семьям погибших и пострадавших, подчеркнув, что гражданские люди не должны становиться мишенями в войне.

Также, посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на российский удар по Кривому Рогу, заявив, что это является еще одной причиной, почему война должна закончиться.

Мировое сообщество продолжает призывать к наказанию за эти военные преступления и восстановлению мира и справедливости для украинцев.

Удар РФ по Кривому Рогу

Ночью 5 апреля Кривой Рог подвергся массированному нападению со стороны России, когда сначала был нанесен удар баллистической ракетой, а позже - атака ударными БпЛА типа "Шахед". В результате этих атак погибли по меньшей мере 19 человек, среди которых 9 детей.

Массированные обстрелы привели к повреждению 34 многоквартирных домов, шести учебных заведений, магазинов, ресторанов и десятков автомобилей. Удар был направлен на мирных жителей, включая детские площадки и школы.

Подробнее о том, что известно об атаке по Кривому Рогу - читайте в материале РБК-Украина.

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