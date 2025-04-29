Остались даже под обстрелами: как "Укрпочта" работает в прифронтовой Константиновке
"Укрпочта" продолжает работать в городе Константиновка Донецкой области, несмотря на обстрелы. Часть отделений временно закрыли, но выплату пенсий и пособий завершили.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского.
По его словам, из-за угрозы безопасности временно закрыли отделения в отдельных районах города, которые пострадали или находятся под обстрелами. В то же время другие отделения, расположенные в относительно безопасных местах, продолжают работу.
"Мы ждем вас в других отделениях города", - подчеркнул Смелянский.
Несмотря на сложную ситуацию, "Укрпочта" уже завершила выплаты пенсий и социальной помощи местным жителям.
Ранее РБК-Украина писало, что в Харьковской области запустят передвижные почтовые отделения "Укрпочты" в громадах, где постоянные отделения разрушены или закрыты из-за обстрелов. Они будут доставлять пенсии, социальную помощь, принимать платежи и предоставлять другие почтовые услуги.
Также мы рассказывали, что "Укрпочта" расширяет практику продажи неврученных посылок через онлайн-аукционы на платформе "Прозорро.Продажи". Теперь к участию присоединяются жители Львова, Тернополя, Днепра, Николаева, Запорожья и Хмельницкого. Посылки, которые не были получены в течение шести месяцев, объединяются в лоты по 100 единиц. Содержимое каждого лота остается неизвестным до момента покупки, что добавляет элемент неожиданности для покупателей.
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