Остались даже под обстрелами: как "Укрпочта" работает в прифронтовой Константиновке

"Укрпочта" продолжает работать в городе Константиновка Донецкой области, несмотря на обстрелы. Часть отделений временно закрыли, но выплату пенсий и пособий завершили.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского .

По его словам, из-за угрозы безопасности временно закрыли отделения в отдельных районах города, которые пострадали или находятся под обстрелами. В то же время другие отделения, расположенные в относительно безопасных местах, продолжают работу.

"Мы ждем вас в других отделениях города", - подчеркнул Смелянский.

Несмотря на сложную ситуацию, "Укрпочта" уже завершила выплаты пенсий и социальной помощи местным жителям.