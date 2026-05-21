Украина раскрыла лазейки, через которые РФ обходит санкции, и обратилась к ЕС

09:50 21.05.2026 Чт
Ирина Глухова, Роман Кот
Фото: уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украина призывает Европейский Союз шире применять anti-circumvention tool - механизм противодействия обхода санкций через третьи страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка журналистам.

По словам Власюка, после принятия 20-го пакета санкций ЕС, который предусматривал прямые ограничения в отношении Кыргызстана из-за рисков реэкспорта санкционных товаров в РФ, в стране прекратили деятельность 50 юридических лиц, связанных с операциями повышенного санкционного риска.

"Это демонстрирует, что механизм работает и стимулирует страны-транзитеры усиливать контроль за экспортом и финансовыми операциями", - подчеркнул он.

В то же время Украина длительное время фиксирует аномально высокие объемы экспорта отдельных категорий товаров из ЕС в ряд третьих стран.

Это дает основания считать, что часть этой продукции в дальнейшем попадает в Россию, несмотря на шаги, которые осуществляют правительства отдельных государств для усиления контроля.

Имеющиеся механизмы контроля и предотвращения реэкспорта пока остаются недостаточными.

"Именно поэтому мы считаем, что anti-circumvention tool должен применяться шире - как в отношении товаров, так и в отношении отдельных юрисдикций", - сказал Уполномоченный президента.

В качестве примера он привел Гонконг, через который в период с января 2024 года по февраль 2025 года в Россию было поставлено санкционных товаров минимум на 47 млн евро.

Речь идет, в частности, о телекоммуникационном оборудовании, генераторах сигналов, осциллографах и электронных компонентах, которые могут использоваться в военных системах связи, РЭБ, навигации и производстве электроники.

Власюк отметил, что отдельное беспокойство вызывают поставки станков с числовым программным управлением через страны Центральной Азии и Кавказа.

Он пояснил, что после начала полномасштабной войны экспорт таких станков из ЕС в Узбекистан вырос более чем на 700%, а в Казахстан - почти на 480%.

При этом в 2024-2025 гг. Узбекистан уже экспортировал в Россию станки с ЧПУ европейского производства на более чем 1,4 миллиона евро.

"Все эти данные подтверждают системный характер использования третьих стран для обхода санкций", - заявил Власюк.

Он добавил, страна продолжает работу с европейскими партнерами, чтобы расширить перечень товарных позиций и юрисдикций, которые должны быть включены в 21 санкционный пакет ЕС.

Санкции ЕС против РФ

Напомним, недавно Европейский Союз официально утвердил 20-й пакет санкций против России, который стал самым масштабным за последние два года. Ограничения касаются энергетики, военно-промышленного комплекса и финансового сектора.

Также страны Евросоюза начали подготовку нового, уже 21-го пакета санкций против России. Основным вектором новых экономических ограничений станут энергоносители.

