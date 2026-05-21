Україна розкрила лазівки, через які РФ обходить санкції, та звернулась до ЄС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка журналістам.

За словами Власюка, після ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС, який передбачав прямі обмеження щодо Киргизстану через ризики реекспорту санкційних товарів до РФ, у країні припинили діяльність 50 юридичних осіб, пов’язаних із операціями підвищеного санкційного ризику.

"Це демонструє, що механізм працює і стимулює країни-транзитери посилювати контроль за експортом та фінансовими операціями", - наголосив він.

Водночас Україна тривалий час фіксує аномально високі обсяги експорту окремих категорій товарів з ЄС до низки третіх країн.

Це дає підстави вважати, що частина цієї продукції надалі потрапляє до Росії, попри кроки, які здійснюють уряди окремих держав для посилення контролю.

Наявні механізми контролю та запобігання реекспорту наразі залишаються недостатніми.

"Саме тому ми вважаємо, що anti-circumvention tool має застосовуватися ширше - як щодо товарів, так і щодо окремих юрисдикцій", - сказав Уповноважений президента.

Як приклад він навів Гонконг, через який у період із січня 2024 року по лютий 2025 року до росії було поставлено санкційних товарів щонайменше на 47 млн євро.

Йдеться, зокрема, про телекомунікаційне обладнання, генератори сигналів, осцилографи та електронні компоненти, що можуть використовуватися у військових системах зв’язку, РЕБ, навігації та виробництві електроніки.

Власюк наголосив, що окреме занепокоєння викликають постачання верстатів із числовим програмним керуванням через країни Центральної Азії та Кавказу.

Він пояснив, що після початку повномасштабної війни експорт таких верстатів із ЄС до Узбекистану зріс більш ніж на 700%, а до Казахстану - майже на 480%.

При цьому у 2024-2025 рр. Узбекистан уже експортував до Росії верстати з ЧПК європейського виробництва на понад 1,4 мільйона євро.

"Усі ці дані підтверджують системний характер використання третіх країн для обходу санкцій", - заявив Власюк.

Він додав, країна продовжує роботу з європейськими партнерами, щоб розширити перелік товарних позицій і юрисдикцій, які мають бути включені до 21 санкційного пакета ЄС.