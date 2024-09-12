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Как перед наступлением на Авдеевку. РФ увеличила темпы подготовки оккупантов в Мариуполе

Мариуполь, Четверг 12 сентября 2024 12:59
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Как перед наступлением на Авдеевку. РФ увеличила темпы подготовки оккупантов в Мариуполе Фото: РФ увеличила темпы подготовки оккупантов в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

РФ увеличила темпы подготовки оккупантов на полигонах Мариуполя и района. Также активно используется ствольная артиллерия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Фиксуем новое пополнение лагерей подготовки контрактниками с прошлой недели. Полигон между Куликово и Бабах-Тарамой снова активен. С понедельника системная тренировка с использованием ствольной артиллерии", - рассказал он.

По словам советника мэра, по прибытии поезда в порт Мариуполя, все три полигона в Мариупольско-Бердянской агломерации активно используют ствольную артиллерию.

"Подобный уровень наблюдался год назад при подготовке россиянами Авдеевского наступления", - констатировал Андрющенко.

Как перед наступлением на Авдеевку. РФ увеличила темпы подготовки оккупантов в Мариуполе

РФ пополнила резервы для подготовки контрактников на фронт в Мариуполе (t.me/andriyshTime)

Взрывы в Мариуполе и районе

11 сентября в Мариуполе и районе гремели взрывы. Фиксировались "прилеты" по складу и базированию оккупантов. Как рассказал Андрющенко, после взрывов оккупанты полностью эвакуировали село Мелекино.

Отметим, Мариуполь был оккупирован российскими войсками в феврале 2022 года. После этого там захватчики создали большое количество мест для базирования, складов, лагерей для тренировки личного состава.

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