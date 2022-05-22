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Стратегічний регіон. Росія не полишила ідею захопити Харківську область, - голова ОВА

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Харківська область, Неділя 22 травня 2022 20:59
Стратегічний регіон. Росія не полишила ідею захопити Харківську область, - голова ОВА Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов (facebook.com/synegubov.oleg)
Автор: Іван Носальський

Війська РФ продовжують здійснювати спроби захоплення Харківської області, адже вона є важливим стратегічним регіоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова під час телемарафону.

“Ворог розуміє, що Харківщина та Харків для них - це стратегічна область. Вони не полишили ідею взяти захопити регіон, тому що для них це плацдарм й коридор для поповнення військ на Луганській та Донецькій територіях”, - заявив Синєгубов.

При цьому він додав, що зараз ведуться активні бойові дії на східному і північно-східному напрямку області. Найнебезпечнішими районами залишаються Вовчанський, Куп’янський та Ізюмський райони.

Нагадаємо, раніше Генштаб повідомляв, що російські військові обстрілюють з авіації та артилерії Чорноглазівку, Прудянку, Дементіївку і Тернову Харьківської області. Таким чином ворог намагається не пустити ЗСУ на державний кордон.

Також ми писали, що станом на четвер, 19 травня, російські війська збільшили кількість обстрілів населених пунктів Харківської області. П'ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, ще одна людина загинула.

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