В РФ не смогли найти Путина, поэтому использовали Лукашенко для переговоров с Пригожиным, - СМИ

Российские власти начали вести переговоры с лидером ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным еще вечером 23 июня. В сутки до того, как тот объявил о бунте в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

По данным издания, с Пригожиным пыталось поговорить военное руководство РФ, сотрудники администрации Путина, руководство Росгвардии и близкие ему чиновники. Однако среди тех, кто мог бы сразу договориться с Пригожиным, не было российского диктатора Владимира Путина.

Сначала Пригожин сам пытался выйти на связь с Кремлем – и якобы даже "пытался дозвониться Путину, но президент не хотел с ним говорить".

Как потом выяснилось, переговоры с Пригожиным вел самопровозглашенный лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Якобы именно он предложил "вагнеровцам" остановить свои колонны. Сам Пригожин не афишировал информацию о переговорах, но позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что они состоялись.

Их результатом стало то, что Пригожин "уйдет в Беларусь" - а уголовное дело о возбуждении против него мятеж прекратят. Чем именно Пригожин будет заниматься в Беларуси, неизвестно.

Переворот Пригожина

После того, как основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обратил свой "поход на Москву" 24 июня пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Пригожин уедет в Беларусь. В этом случае против него будет закрыто уголовное дело по факту переворота в России.

Вечером 26 июня два его самолета были замечены на территории России. До недавнего времени бело непонятно, где все же находится Пригожин.

При этом, по данным CNN, Пригожина могут ликвидировать в Беларуси, а по информации Института изучения войны, Беларусь не предоставит боевикам ЧВК "Вагнера" надежного убежища, если Кремль будет давить на Александра Лукашенко. Таким образом, уход в Беларусь может стать для Евгения Пригожина и его наемников ловушкой.

В то же время представитель ГУР Андрей Юсов во время телемарафона рассказал, что пока нет информации, что наемники ЧВК "Вагнера" перегруппировываются и переходят в Беларусь. Для окончательных выводов следует подождать.

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