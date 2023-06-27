Беларусь может стать ловушкой для боевиков ЧВК "Вагнера", - ISW

Беларусь не предоставит боевикам ЧВК "Вагнера" надежное убежище, если Кремль будет давить на Александра Лукашенко. Таким образом, отход в соседнее государство может стать для Евгения Пригожина и его наемников ловушкой.

По мнению экспертов ISW, в Кремле, скорее всего, будут считать предателями боевиков "Вагнера", которые последуют за Пригожиным в Беларусь. Президент РФ Владимир Путин, в частности, заявил в своем выступлении 26 июня, что боевикам разрешено отправиться в Беларусь и что он сдержит свое обещание.

Вероятно, Путин дал личное обещание, что боевики ЧВК, отправившись в Беларусь, будут там в безопасности. Долгосрочная ценность этого обещания все же сомнительна. Боевики в Беларуси вряд ли смогут укрыться от российских распоряжений об экстрадиции, если Путин обвинит их в государственной измене.

Лукашенко уже ранее передавал Москве 33 задержанных белорусских боевиков ЧВК "Вагнера" после того, как использовал их в качестве рычага против Кремля в 2020 году, и нет видимых причин, по которым он не пошел бы на такой шаг снова.

Ключевые выводы ISW: