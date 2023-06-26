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Самолеты Пригожина заметили в Москве и Петербурге, - "Гаюн"

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Понедельник 26 июня 2023 17:37
Самолеты Пригожина заметили в Москве и Петербурге, - "Гаюн" Фото: руководитель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин после попытки бунта в России таинственно исчез. Однако в соцсетях распространяется информация, что Пригожин находится в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Белорусский Гаюн".

Однако где именно на самом деле находится Пригожин – неизвестно. При этом два его самолета были замечены на территории России.

Первый – бизнесджет BAe 125-800B (RA-02731) – с 22 июня находится в Москве.

Самолеты Пригожина заметили в Москве и Петербурге, - &quot;Гаюн&quot;

Фото: скриншот (flightradar24.com)

Второй, и являющийся у него основным, Embraer Legacy 600 (RA-02795) вчера из Питера летал на юг России и поздно вечером вернулся обратно.

Самолеты Пригожина заметили в Москве и Петербурге, - &quot;Гаюн&quot;

Фото: скриншот (flightradar24.com)

Из этого следует, что Евгений Пригожин своими самолетами в Белоруссию не прилетал.

При этом остается несколько других вариантов:

  • прилетел регулярным рейсом в Национальный аэропорт Минск (ну, в аэропорту его вроде бы не видели);
  • прилетел на Ан-124 (тогда ему нужно было телепортироваться в Ульяновск);
  • прилетел на одном из двух Ил-76 ПКС РФ в Мачулище (в 00:50 или в 12:45), но кажется, это не уровень повара, да и туалетов там нет;
  • приехал на авто.

Переворот Пригожина

24 июня основатель ЧВК "Вагнера" Пригожин заявил о "походе" на Москву после затяжного конфликта с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, достигшем апогея после того, как якобы российские войска нанесли удар по лагерю наемников Пригожина. Уже к вечеру 24 июня Пригожин заявил о прекращении бунта, не дойдя до столицы РФ 200 км.

При этом пресс-служба главы белорусского режима Александра Лукашенко перед заявлением Пригожина о прекращении "похода на Москву" сообщила, что белорусский диктатор якобы уговорил главаря "вагнеровцев" начать деэскалацию. Почему Пригожин отменил поход на Москву - читайте в материале РБК-Украина.

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Российская Федерация ЧВК Вагнера Евгений Пригожин Минск
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