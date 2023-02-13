Ракетная опасность. Сколько "Калибров" держит РФ в Черном море

Российские оккупанты утром понедельника, 13 февраля, вывели в Черное море 2 подлодки-носители крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

По данным пресс-секретаря областной военной администрации, враг может атаковать Украину 8 "Калибрамы". Следует отметить, что граждане должны придерживаться алгоритмов и правил действий по сигналам воздушной тревоги. К укрытиям необходимо идти сразу, как начинают выть сирены. Там следует находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.