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Россияне продвигаются вблизи Бахмута, позиционные бои идут на большинстве направлений: карты ISW

Донецк, Среда 27 марта 2024 05:15
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Россияне продвигаются вблизи Бахмута, позиционные бои идут на большинстве направлений: карты ISW Фото: россияне продвигаются вблизи Бахмута, позиционные бои идут на большинстве направлений (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Российские войска продвинулись вблизи бурелома к востоку от Тернов и вблизи Бахмута. Также на кадрах, опубликованных 25 марта, зафиксирован удар украинского HIMARS бомбой малого диаметра наземного запуска по российскому центру управления беспилотниками вблизи Чернянки Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

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Украинские и российские силы совершили незначительное продвижение вдоль линии Купянск-Кременная на фоне продолжающихся боев 26 марта. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 24 марта, украинские силы восстановили ограниченные позиции в северной Синьковке (к северо-востоку от Купянска).

Кроме того, русские войска продвинулись вблизи бурелома к востоку от Тернов (к западу от Кременной). Позиционные бои идут:

  • северо-восточнее Купянска возле Синьковки;
  • юго-восточнее Купянска возле Ивановки;
  • к западу от Кременной возле Тернов и Ямполевки;
  • к югу от Кременной возле Белогоровки.

Сообщается, что вблизи Белогоровки действуют подразделения российского отряда "ГОРБ" 2-го корпуса армии "ЛНР" (ОК ЛНР).

Россияне продвигаются вблизи Бахмута, позиционные бои идут на большинстве направлений: карты ISW Операция №2 - Донецкая область

Российские войска недавно незначительно продвинулись вблизи Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев 26 марта. Зафиксированные геолокационные данные, опубликованные 24 марта, подтверждают, что российские войска двигаются северо-восточнее Канала, находящегося на восточном пригороде Временного Яра.

На разных направлениях от Бахмута продолжались позиционные бои:

  • столкновение северо-западнее города в районе Богдановки;
  • к западу и юго-западу от Бахмута у Ивановского и Клещиевки;
  • к югу от Бахмута вблизи Нью-Йорка.

Вблизи Бахмута действуют подразделения российской 98-й дивизии ВДВ.

Россияне продвигаются вблизи Бахмута, позиционные бои идут на большинстве направлений: карты ISW

Вчера, 26 марта, под Авдеевкой продолжались позиционные бои, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. По информации украинских и российских источников, позиционные бои продолжались:

  • северо-западнее Авдеевки в районе Бердичев и Семеновки;
  • к западу от Авдеевки возле Орловки и Тоненького;
  • юго-западнее Авдеевки возле Первомайского, Водяного и Невельского.

Сообщается также, что подразделения 12-й инженерной бригады Российской Федерации, входящей в СЦВО (Восточный военный округ), производят разминирование территории под Авдеевкой.

Россияне продвигаются вблизи Бахмута, позиционные бои идут на большинстве направлений: карты ISW

Во вторник, 26 марта, позиционные боевые действия продолжались западнее и юго-западнее Донецка, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. По данным украинских и российских источников, позиционные боевые действия продолжались:

  • к западу от Донецка в районе Георгиевки;
  • юго-западнее города в районе Новомихайловки и Победы.

Вопреки сообщениям российских милблогеров о продвижении российских сил вблизи Георгиевки, Красногоровки (к западу от Донецка) и Новомихайловки, ISW не нашло визуального подтверждения и считает, что российские войска контролируют менее 50 процентов Новомихайловки.

Россияне продвигаются вблизи Бахмута, позиционные бои идут на большинстве направлений: карты ISW Также вчера продолжались позиционные бои в районе границы Донецко-Запорожской области вблизи Старомайорского (южнее Великой Новоселки). В районе Урожайного, расположенном южнее Великой Новоселки, продолжают действовать подразделения 36-й общевойсковой армии (ОСА СВО) РФ, а также подразделения 14-й бригады спецназа и 11-й армии ВВС и ПВО (ВКС РФ) и Восточного военного округа ( СВО) действуют вблизи Угледара.

Россияне продвигаются вблизи Бахмута, позиционные бои идут на большинстве направлений: карты ISW

"Южная ось"

Во вторник, 26 марта, на западе Запорожской области продолжались позиционные бои, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. Позиционные бои продолжались:

  • вблизи Роботиного и Вербового (восточнее Роботиного);
  • юго-восточнее Орехова у Малой Токмачки;
  • юго-западнее Белогорья.

Сообщается, что подразделения российского 70-го мотострелкового полка, входящего в состав 42-й мотострелковой дивизии, 58-й общевойсковой армии и Южного военного округа, продолжают активные боевые действия вблизи Роботиного.

Россияне продвигаются вблизи Бахмута, позиционные бои идут на большинстве направлений: карты ISW

Россияне продвигаются вблизи Бахмута, позиционные бои идут на большинстве направлений: карты ISW В понедельник, 26 марта, продолжались активные позиционные бои на восточном (левом) берегу Херсонской области, сосредоточенные в районе Крынок. На кадрах, опубликованных 25 марта, зафиксирован удар украинского HIMARS бомбой малого диаметра наземного запуска (GLSDB) по российскому центру управления беспилотниками вблизи Чернянки Херсонской области (южнее Новой Каховки).

Россияне продвигаются вблизи Бахмута, позиционные бои идут на большинстве направлений: карты ISW

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