РФ зменшила кількість атак дронами та артилерією на півдні. Військові назвали причину

Російські окупанти зменшили кількість атак дронами та артилерією на півдні за останню добу. Причина цього досить банальна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, ворог застосував 217 FPV-дронів, 4 ударні БпЛА типу "Ланцет" та скинув з БПЛА різних модифікацій 228 осколкових боєприпасів", - констатували у Силах оборони півдня України.

Однак, як зазначають військові, удари по цивільних об’єктах і людях не припиняються.

"Однак, із погіршенням погоди дронова, і артилерійська активність дещо знизилась", - йдеться у повідомленні.

Так, протягом бойової доби окупанти тричі атакували авіацією, застосували три керовані авіабомби, а також спрямували некеровані авіаційні ракети на Оріхівському напрямку, обійшося без жертв.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 67 бойових зіткнень. Ворог намагається атакувати ЗСУ на трьох напрямках у Донецькій області.

Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, російські війська просунулися біля бурелому на схід від Тернів та поблизу Бахмута. Також на кадрах, опублікованих 25 березня, зафіксовано удар українського HIMARS бомбою малого діаметра наземного запуску по російському центру управління безпілотниками поблизу Чорнянки Херсонської області.

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