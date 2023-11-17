РФ уменьшила число обстрелов Херсона, но есть одно "но". Гуменюк рассказала о новой тактике

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

"Оккупанты пытаются компенсировать количество качеством. За прошедшие сутки, например, очень мощный обстрел Белозерки и самого Херсона. Они пытаются сконцентрироваться на определенных населенных пунктах для того, чтобы не распылять свои усилия по всему правому берегу", - рассказала она.

Тактика РФ

Для подтверждения своих слов, Гуменюк напомнила, что потери за минувшие сутки достаточно существенные - три человека погибли, 15 ранены.

"Многие дома - многоэтажные и частные пострадали. Также враг очень прицельно начал бить по объектам гражданской инфраструктуры - кафе, больницы, библиотеки, школы испытывают мощные удары. Это буквально во время таких ковровых обстрелов, как раз по секторам, где могут быть люди", - отметила спикер.

Обстрелы Херсона и Белозерки

16 ноября российская армия массированно ударила по Белозерке Херсонской области. Трое людей были ранены, один человек погиб. Кроме того, огнем были повреждены жилые дома и продуктовый магазин. Уничтожен и объект критической инфраструктуры. В итоге Белозерка и окрестные села остались без электроснабжения.

Позже в этот же день РФ массированно накрыла и Херсон. Первоначально сообщалось об одной погибшей, пожтилой женщине, которая на момент атаки находилась в своей квартире. Также тогда сообщалось о 8 раненых, среди которых 15-летняя девушка. Также из-за российских обстрелов Херсон частично был обесточен.