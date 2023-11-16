В Херсоне из-за обстрела России погибла женщина

Российская армия сегодня вечером, 16 ноября, нанесла массированный удар по Херсону. В результате вражеской атаки погибла женщина.

"В результате недавнего обстрела центра города Херсона со стороны российских оккупационных войск погибла 75-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент вражеской атаки она была в своей квартире.

Информация о пострадавших

В прокуратуре сообщили, что около 19:30 российская армия массивно обстреляла город Херсон.

Фото: Последствия обстрела (facebook.com/pho.gov.ua)

Шестеро горожан, среди которых 15-летняя девушка получили травмы различной степени тяжести. Данные уточняются.

Повреждены частные и многоэтажные дома, линии электропередач, автотранспорт.

После обстрелов в городе фиксируют проблемы с электричеством

Из-за российских обстрелов Херсон частично обесточен.

"Без света остались некоторые районы города", - написал глава области.

По его словам, энергетики начнут аварийно-восстановительные работы завтра утром.

Обстрелы Херсона

Напомним, российские оккупанты продолжают удерживать под своим контролем левобережную часть Херсонской области. Это позволяет им бить по населенным пунктам правого берега с помощью артиллерии и управляемых авиационных бомб.

Херсон регулярно находится под обстрелами оккупантов. В городе из-за таких атак гибнут и получают ранения мирные жители.

Уже вечером глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил о массированном ударе по городу. В результате атаки пострадали три человека.