Российские террористы массированно ударили по Белозерке Херсонской области. В результате ударов есть погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

"По предварительной информации, один человек погиб, еще двое - ранены. Вражеским огнем повреждены жилые дома и продуктовый магазин. Уничтожен и объект критической инфраструктуры. Сейчас Белозерка и окрестные села - без электроснабжения", - пишет Прокудин.

По словам Прокудина, как только ситуация с безопасностью позволит, энергетики начнут работу, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома гражданских.

Количество пострадавших возросло

"По уточненной информации, пострадали пять человек. Тело погибшего мужчины спасатели достали из-под завалов дома", - пишет Прокудин.

Фото: Россияне массированно обстреляли Белозерку Херсонской области, есть погибший и раненые (t.me/olexandrprokudin)

В результате обстрела ранения получили:

трое женщин, 28, 56 и 34 года;

62-летний мужчина.

Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Как рассказывал Прокудин, за прошедшие сутки, 15 ноября, российские террористы совершили 94 обстрела, выпустив 531 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ДШК, СПГ, С-60, БПЛА и авиации. В частности по Херсону враг выпустил 45 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и учебное заведение в Херсонском районе. Из-за российской агрессии один человек получил ранения", - заявил Прокудин.