РФ собрала "теневой флот", позволяющий зарабатывать на нефти, несмотря на ограничения

По данным центра исследований энергетики в Хельсинки (CREA), примерно две трети российской сырой нефти и нефтепродуктов транспортируется на судах, которые застрахованы или принадлежат государствам, которые должны соблюдать потолки цен, установленные G7.

Ограничение было разработано, чтобы сохранить достаточное количество поступающей в мир нефти, одновременно уменьшая доходы Кремля. В CREA заявляют, что Россия, продолжая использовать западные суда, собрала так называемый теневой флот танкеров, работающих за пределами юрисдикции стран, введших санкции.

Они, как правило, перевозят нефть на более короткие расстояния, где тот же объем мощности может переместить больше запасов.

"Влияние лимита цен на нефть было подорвано неспособностью правительств-участников полностью обеспечить соблюдение лимита цен и наказать нарушителей", - сказал руководитель европейской команды CREA Исаак Леви.

Он добавил, что российская нефть может превысить установленный G7 лимит в 60 долларов, если не будут задействованы западные службы, ведь около трех четвертей всех поездок теневого флота было посвящено транспортировке российской сырой нефти.

Потолок цен на российскую нефть

С 5 декабря 2022 г. действует эмбарго Европейского Союза на импорт морской нефти с территории России. Кроме того, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

Ценовой потолок запрещает западным компаниям предоставлять такие услуги, как транспортировка, страхование и финансирование нефти, продаваемой сверх установленного предела.

Однако, по данным Financial Times, России удалось избежать санкций G7 на большую часть своей нефти. Издание Spiegel сообщало, что, несмотря на действующие ограничения, Германия увеличила импорт российской нефти через Индию в 12 раз.