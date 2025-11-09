РФ осуществила 60 атак на Покровском направлении, большинство ВСУ уже отбили, - Генштаб

По состоянию на 16:00, 9 ноября, на фронте зафиксировано 141 боевое столкновение за сутки. Большинство боев снова на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В Генштабе проинформировали, что сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Сумской области, в частности Бояро-Лежачи, Бобиловка и Белая Береза.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили две вражеские атаки, еще одно столкновение продолжается. Авиация захватчиков нанесла два авиаудара, сбросив при этом четыре управляемые авиационные бомбы. Кроме того, враг совершил 74 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло шесть вражеских атак в районах Волчанска и Бологовки, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении Силы обороны отражали три вражеские атаки в сторону Петропавловки и Песчаного. Два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 12 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Твердохлебово, Редкодуб, Дерилово и в направлениях населенных пунктов Красный Став, Коровин Яр, Дробышево. Пять боестолкновений продолжаются.

На Славянском направлении россияне четыре раза пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Ямполя, Серебрянки и Северска. Силами обороны остановлены все атаки врага.

На Краматорском направлении наши воины отбили два вражеских наступления в районе Васюковки и в направлении Миньковки.

На Константиновском направлении противник 19 раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Софиевки и Ильиновки. В настоящее время бои продолжаются в семи локациях.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 60 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Белицкое, Уют, Красный Лиман, Родинское, Зеленое, Даченское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное и в направлениях Нового Шахового и Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 37 атак.

На Александровском направлении украинские защитники останавливали 14 штурмовых действий вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Ялта, Ивановка, Зеленый Гай, Александроград, Новоселовка, Январское, Орестополь, Степное и Вербовое. В настоящее время продолжается пять боестолкновений.

На Гуляйпольском направлении состоялось 10 боестолкновений в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Веселое, Сладкое, Злагода и в направлениях Яблочного и Ровнополье. Одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении с начала суток произошло восемь атак вражеских подразделений - оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Малых Щербаков, Степного в направлении Новоандреевки, Новоданиловки и Приморского.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.