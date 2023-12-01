ua en ru
Пт, 01 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Испугался НАТО? Путин резко увеличил штат армии России

Россия, Пятница 01 декабря 2023 20:33
UA EN RU
Испугался НАТО? Путин резко увеличил штат армии России Архивное фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский диктатор Владимир Путин сегодня, 1 декабря, решил увеличить штат армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что диктатор подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных сил России в 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военных.

Таким образом численность военнослужащих Вооруженных сил РФ увеличится почти на 170 тысяч человек. Документ опубликован на сайте Кремля и вступит в силу со дня его подписания.

Причины увеличения штата армии

В Минобороны сообщили, что проведение мобилизации в связи с увеличением численности ВС РФ якобы не предусмотрено.

"Увеличение реализуется поэтапно за счет контрактников", - добавило ведомство.

Также в Минобороны придумали причину для увеличения штатной численности армии. Этот процесс связан с войной против Украины и якобы "продолжающимся расширением НАТО".

Увеличение армии РФ

В августе прошлого года сообщалось, что Путин подписал указ, согласно которому численность армии РФ увеличивается до 1,15 млн. человек. Он вступил в силу с 2023 года.

Также в декабре 2022 стало известно, что Путину 21 декабря были представлены планы по расширению российской армии примерно на 30% до 1,5 миллиона человек.

Уже в марте текущего года британская разведка сообщала, что российские власти готовились к более широкому призыву на военную службу для покрытия своих военных нужд.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
Словацкие перевозчики начали блокирование КПП на границе с Украиной, - ГПСУ
Словацкие перевозчики начали блокирование КПП на границе с Украиной, - ГПСУ
DAILY
Снайпер 95-й бригады ВСУ: Перебирать целями на современной войне не очень правильно
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Снайпер 95-й бригады ВСУ: Перебирать целями на современной войне не очень правильно