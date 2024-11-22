РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море: какой возможен залп "Калибров"

В акватории Черного моря сегодня утром, 22 ноября, были замечены почти три десятка российских кораблей. Шесть из них являются носителями крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Так, по данным на 06:00, в Черном море было замечено 28 вражеских кораблей.

В ВМС ВСУ отметили, что из них - 6 являются ракетоносителями, общим залпом до 23 ракет "Калибр".

Между тем напомним, что сутками ранее в данной акватории фиксировали пять российских ракетоносителей.

Как добавили в ВМС, сегодня в Азовском море корабли противника не наблюдаются. Как и продолжительное время до этого.

"В Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет", - проинформировали военные.

Российские носители "Калибров" в Черном море

Напомним, в начале ноября в данной акватории - после паузы в около 2 недели - снова стали фиксировать вражеский флот с "Калибрами" на бортах.

Также РБК-Украина писало, что 17 ноября в Черном море находились 4 российских ракетоносителя общим залпом до 24 ракет "Калибр". Тогда российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по Украине.

Как рассказали 17 ноября в ВСУ, при отражении той атаки благодаря работе ПВО в общей сложности было сбито 144 вражеских целей, в том числе и "Калибры".

Вчера утром, 21 ноября, также были замечены 5 кораблей РФ в Черном море с "Калибрами" на борту.