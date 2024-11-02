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Впервые за 15 дней РФ вывела корабль с "Калибрами" в Черное море: какой возможен залп

Суббота 02 ноября 2024 07:02
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Впервые за 15 дней РФ вывела корабль с "Калибрами" в Черное море: какой возможен залп Фото: российский корабль (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Владимир Костырин

В акватории Черного моря сегодня утром, 2 октября, был замечен российский корабль с крылатыми ракетами типа "Калибр" на борту. Страна-агрессор вывела их на боевое дежурство в регионе после паузы в более две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

По данным военных, в Черном море был зафиксирован 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр".

В ВМС рассказали, что это судно противника может выпустить общим залпом до 4 ракет.

Вместе с тем в Азовском море корабли противника отсутствуют.

Стоит отметить, что последний раз до этого российские ракетоносители были замечены в Черном море 19 октября, но тогда они не имели "Калибров" на борту.

Но только 17 октября в данной акватории фиксировали корабельную группировку противника с этими ракетами. То есть 15 суток назад.

Как проинформировали сегодня в украинских ВМС, 2 ноября также был замечен 1 российский корабль в Средиземном море, являющийся носителем "Калибров" общим залпом до 8 ракет.

Впервые за 15 дней РФ вывела корабль с &quot;Калибрами&quot; в Черное море: какой возможен залп

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили военные.

Напомним, ранее в Военно-морских силах ВСУ рассказали, могут ли штормы повлиять на способность оккупантов выводить носители ракет в Черное море.

Добавим, перед этим представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что флот РФ фактически больше не может влиять на ход боевых действий в Украине.

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