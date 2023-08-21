ua en ru
Пн, 21 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море: сколько "Калибров" могут запустить

Новина українською →
Понедельник 21 августа 2023 07:39
РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море: сколько "Калибров" могут запустить Фото: РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Российские войска увеличили количество ракетоносителей в Черном море: к подлодке добавился малый ракетный корабль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

"Враг нарастил присутствие ракетоносителей в Черном море. Вдобавок к подлодке в море вышел малый ракетный корабль. Соответственно, количество "Калибров" увеличено до 12. Напряжение ситуации предсказуемо. Уровень ракетной угрозы – очень высокий", - говорится в сообщении Сил обороны юга.

Также сообщается, что к сигналам воздушной тревоги необходимо относиться максимально ответственно.

Россия использует Черное море для атак по Украине

Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения используют Черное море для обстрелов Украины. В частности, со своих кораблей РФ выпускает крылатые ракеты по территории страны.

В настоящее время интенсивность атак с моря заметно снизилась, поскольку Россия исчерпывает свои запасы крылатых ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракетна атака Вторжение России в Украину
NEWS
ВСУ продвинулись на юге и ведут контрнаступление на двух участках фронта, - ISW
ВСУ продвинулись на юге и ведут контрнаступление на двух участках фронта, - ISW
DAILY
Почему на Западе не верят в успех летнего наступления ВСУ и чего ждать от событий на фронте
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Почему на Западе не верят в успех летнего наступления ВСУ и чего ждать от событий на фронте