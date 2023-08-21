РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море: сколько "Калибров" могут запустить
Российские войска увеличили количество ракетоносителей в Черном море: к подлодке добавился малый ракетный корабль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.
"Враг нарастил присутствие ракетоносителей в Черном море. Вдобавок к подлодке в море вышел малый ракетный корабль. Соответственно, количество "Калибров" увеличено до 12. Напряжение ситуации предсказуемо. Уровень ракетной угрозы – очень высокий", - говорится в сообщении Сил обороны юга.
Также сообщается, что к сигналам воздушной тревоги необходимо относиться максимально ответственно.
Россия использует Черное море для атак по Украине
Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения используют Черное море для обстрелов Украины. В частности, со своих кораблей РФ выпускает крылатые ракеты по территории страны.
В настоящее время интенсивность атак с моря заметно снизилась, поскольку Россия исчерпывает свои запасы крылатых ракет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.