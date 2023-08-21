ua en ru
Пн, 21 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: скільки "Калібрів" можуть запустити

Новость на русском ▼ Новость на русском → Read in English →
Понеділок 21 серпня 2023 07:39
РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: скільки "Калібрів" можуть запустити Фото: РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Російські війська збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі: до підводного човна додався малий ракетний корабель.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

"Ворог наростив присутність ракетоносіїв у Чорному морі. До того ж до підводного човна в морі вийшов малий ракетний корабель. Відповідно, кількість "Калібрів" збільшена до 12. Напруга ситуації передбачувана. Рівень ракетної загрози – дуже високий", - йдеться в повідомленні Сил оборони півдня.

Також повідомляється, що до сигналів повітряної тривоги необхідно ставитись максимально відповідально.

Росія використовує Чорне море для атак по Україні

Російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення використовують Чорне море для обстрілів України. Зокрема, зі своїх кораблів РФ випускає крилаті ракети територією країни.

Нині інтенсивність атак із моря помітно знизилася, оскільки Росія вичерпує свої запаси крилатих ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракетна атака Вторгнення Росії до України
NEWS
ЗСУ просунулися на півдні та ведуть контрнаступ на двох ділянках фронту, - ISW
ЗСУ просунулися на півдні та ведуть контрнаступ на двох ділянках фронту, - ISW
DAILY
Чому на Заході не вірять в успіх літнього наступу ЗСУ і чого чекати від подій на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чому на Заході не вірять в успіх літнього наступу ЗСУ і чого чекати від подій на фронті