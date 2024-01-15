РФ увеличила численность войск на Бахмутском направлении: карты боев ISW

Российские и украинские войска ведут боевые действия по всей линии фронта. Силы РФ увеличили численность войск до около 80 тысяч человек в Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

14 января продолжались позиционные боевые действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Российские и украинские источники сообщали о боях в районе Синковки и Петропавловки, юго-западнее Сватового возле Макеевки, западнее Кременной возле Тернов и в районе Серебрянского леса и близ Белогоровки.

Спикер Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо 13 января заявил, что холодная погода на Купянско-Кременном направлении влияет на действия украинских войск на этом участке фронта, и предположил, что российские силы могут чаще сдаваться на этом участке из-за экстремальных погодных условий.

Бои в Донецкой области

Российские и украинские войска 14 января продолжили позиционные боевые действия на Северском направлении (северо-восток Донецкой области), однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Российские и украинские источники утверждают, что позиционные бои продолжались вблизи Верхнекаменского и Веселого. Российский блоггер заявил 13 января, что войска РФ отступили с окрестностей Спирного (12 км юго-восточнее Северского).

14 января российские и украинские войска продолжили боевые действия вблизи Бахмута, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не последовало. Позиционные боевые действия продолжались к западу от Бахмута в районе Хромового и юго-западнее Бахмута в районе Клещиевки, Андреевки и Ню-Йорка (к западу от Горловки).

Представитель украинской бригады, действующей на Бахмутском направлении, заявил, что российские силы увеличили численность войск до около 80 тысяч человек, а подразделения "добровольческого корпуса" РФ ведут штурм на Бахмутском направлении.

Под Авдеевкой 14 января продолжались позиционные бои, однако подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы. Сообщается, что войска РФ продвинулись в районе шириной до 260 метров и глубиной до 120 метров к востоку от Авдеевского коксохимического завода.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что украинские войска ушли из Степного, а российские источники утверждают, что ВСУ остаются в западной части населенного пункта. По состоянию на 14 января ISW не наблюдала визуального подтверждения каких-либо наступлений россиян в Степном.

Позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки вблизи Новобахмутовки, Степного, Бердичев и Авдеевского коксохимического завода; к югу и юго-западу от Авдеевки в районе промзоны, Северного, Первомайского, Невельского, Красногоровки.

14 января позиционные боевые действия продолжались западнее и юго-западнее Донецка, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. Позиционные боевые действия продолжаются в районе Красногоровки и Марьинки, Новомихайловки, Георгиевки.