РФ збільшила чисельність військ на Бахмутському напрямку: карти боїв ISW

Російські та українські війська ведуть бойові дії по всій лінії фронту. Сили РФ збільшили чисельність військ до близько 80 тисяч осіб на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

14 січня тривали позиційні бойові дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Російські та українські джерела повідомляли про бої в районі Синьківки та Петропавлівки, на південний захід від Сватового біля Макіївки, на захід від Кремінної біля Тернів і в районі Серебрянського лісу та неподалік Білогорівки.

Речник Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо 13 січня заявив, що холодна погода на Куп’янсько-Кремінному напрямку впливає на дії українських військ на цій ділянці фронту, і припустив, що російські сили можуть частіше здаватись на цій ділянці через екстремальні погодні умови.

Бої у Донецькій області

Російські та українські війська 14 січня продовжили позиційні бойові дії на Сіверському напрямку (північний схід Донецької області), однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої тривали поблизу Верхньокам’янського та Веселого. Російський блогер заявив 13 січня, що війська РФ відступили з околиць Спірного (12 км на південний схід від Сіверська).

14 січня російські та українські війська продовжили бойові дії поблизу Бахмута, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. П озиційні бойові дії тривали на захід від Бахмута в районі Хромового та на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки, Андріївки та Ню-Йорка (на захід від Горлівки).

Речник української бригади, яка діє на Бахмутському напрямку, заявив, що російські сили збільшили чисельність військ до близько 80 тисяч осіб, а підрозділи "добровольчого корпусу" РФ ведуть штурм на Бахмутському напрямку.

Під Авдіївкою 14 січня тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не зафіксовано. Повідомляється, що війська РФ просунулися в районі шириною до 260 метрів і глибиною до 120 метрів на схід від Авдіївського коксохімічного заводу.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українські війська відійшли зі Степового, а російські джерела стверджують, що ЗСУ залишаються в західній частині населеного пункту. Станом на 14 січня ISW не спостерігала візуального підтвердження будь-яких наступів росіян у Степовому.

Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки поблизу Новобахмутівки, Степового, Бердичів та Авдіївського коксохімічного заводу; на південь і південний захід від Авдіївки в районі промзони, Сіверного, Первомайського, Невельського, Красногорівки.

14 січня позиційні бойові дії тривали на захід і південний захід від Донецька, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. Позиційні бойові дії тривають в районі Красногорівки та Мар’їнки, Новомихайлівки, Георгіївки.

"Південна вісь"

14 січня російські та українські війська продовжували позиційні бої в районі кордону Донецько-Запорізької областей, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Бої тривали на південь від Пречистівки, на захід від Старомайорського, на південь від Рівнопілля та біля Червоного (на південний захід від Великої Новосілки).

Російський "воєнкор" 13 січня заявив, що українські війська завдали ударів з безпілотників і ракет по окупованим Маріуполю Донецької області та Бердянську Запорізької області.

Позиційні бої тривали поблизу Копані, Роботиного, Новопрокопівки, Вербового та Новофедорівки. Раніше ISW повідомляло, що російські війська формують десантно-штурмові бригади у складі загальновійськових сухопутних з'єднань і що одна з цих бригад, 49-та, вже діє на Запорізькому напрямку.

Українські війська утримують позиції на східному (лівому) березі Херсонської області на тлі позиційних боїв, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.