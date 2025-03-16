В РФ заявили о потерях среди кадыровцев после атаки ВСУ в Брянской области (перехват)

По словам женщины, которая рассказывала о происшествии, среди пострадавших - много кадыровцев. Некоторые погибли под завалами, а те, кто выжил, получили тяжелые ранения.

"Шестерых привезли раненых, двое в тяжелом состоянии, с большой потерей крови", - сообщает она.

Также женщина рассказывает, что удар произошел в тот момент, когда военные отдыхали, поэтому большинство из них были без бронежилетов и защиты.

"Ракета, представь себе, а они еще и отдыхали. Один только парень был в бронежилете. Чеченцы, в основном, такие молоденькие вообще. Самому старшему, наверное, 41 год", - говорит она.