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У РФ заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області (перехоплення)

Фото: росіянка заявила про втрати кадирівців після атаки ЗСУ (armyinform.com.ua)
Автор: Каріна Левицька

Українські Сили оборони завдали ракетного удару по місцю базування російських військових у Брянській області. Про наслідки атаки свідчить перехоплена розмова росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

За словами жінки, яка розповідала про подію, серед постраждалих - багато кадирівців. Дехто загинув під завалами, а ті, хто вижив, зазнали важких поранень.

"Шістьох привезли поранених, двоє у важкому стані, з великою втратою крові", - повідомляє вона.

 

Також жінка розповідає, що удар стався в той момент, коли військові відпочивали, тому більшість із них були без бронежилетів та захисту.

"Ракета, уяви собі, а вони ще й відпочивали. Один лише хлопець був у бронежилеті. Чеченці, здебільшого, такі молоденькі взагалі. Найстаршому, мабуть, 41 рік", - каже вона.

 

Зауважимо, що під час повномасштабної війни Україна неодноразово успішно завдавала ударів по стратегічних об'єктах ворога, у тому ж числі нафтопереробних заводах, складах боєприпасів й не тільки.

Наприклад, не так давно українські дрони уразили газокомпресорні станції та склад ракет до С-300/С-400.

Крім того, український президент Володимир Зеленський повідомив, що українська ракета "Довгий Нептун" пройшла випробування й успішне бойове застосування. Варто зазначити, що це секретний проект, над яким працює Україна вже кілька років.

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