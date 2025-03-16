У РФ заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області (перехоплення)

Українські Сили оборони завдали ракетного удару по місцю базування російських військових у Брянській області. Про наслідки атаки свідчить перехоплена розмова росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.
За словами жінки, яка розповідала про подію, серед постраждалих - багато кадирівців. Дехто загинув під завалами, а ті, хто вижив, зазнали важких поранень.
"Шістьох привезли поранених, двоє у важкому стані, з великою втратою крові", - повідомляє вона.
Також жінка розповідає, що удар стався в той момент, коли військові відпочивали, тому більшість із них були без бронежилетів та захисту.
"Ракета, уяви собі, а вони ще й відпочивали. Один лише хлопець був у бронежилеті. Чеченці, здебільшого, такі молоденькі взагалі. Найстаршому, мабуть, 41 рік", - каже вона.
Зауважимо, що під час повномасштабної війни Україна неодноразово успішно завдавала ударів по стратегічних об'єктах ворога, у тому ж числі нафтопереробних заводах, складах боєприпасів й не тільки.
Наприклад, не так давно українські дрони уразили газокомпресорні станції та склад ракет до С-300/С-400.
Крім того, український президент Володимир Зеленський повідомив, що українська ракета "Довгий Нептун" пройшла випробування й успішне бойове застосування. Варто зазначити, що це секретний проект, над яким працює Україна вже кілька років.
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