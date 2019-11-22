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У Криму утримують не менше 110 політв'язнів

Новини » Політика     22.11.2019 - 13:54
У Криму утримують не менше 110 політв'язнів
Фото: Антон Кориневич (atr.ua)

Кримські політв'язні фігурують у списках на обмін

На сьогоднішній день в окупованому Криму утримують не менше 110 політв'язнів. Про це в інтерв'ю lb.ua заявив представник президента України в Криму Антон Кориневич.

За його словами, українській владі відомо про не менш 110 політв'язнів на території Криму.

"Досить важко говорити про конкретну кількість, так як в законодавстві поки немає поняття політичного в'язня. Нам відомо, що понад 110 осіб позбавлено свободи внаслідок політичних та інших мотивів", - зазначив Кориневич.

Він також підкреслив, що команді президента, яка займається питаннями обміну полоненими, передали списки політв'язнів.

Нагадаємо, раніше Кориневич заявив, що Україна на сьогоднішній день не розглядає варіант застосування збройних сил для звільнення окупованого Криму.

Раніше також повідомлялося, що український омбудсмен Людмила Денисова під час зустрічі зі своїм турецьким колегою Шерефом Малкочем передала йому список з інформацією про 115 політв'язнів, яких утримують в Росії і окупованому Криму.

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