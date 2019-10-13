ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ердоган вперше прийняв делегацію РФ з представниками окупованого Криму

Новини » Політика    13.10.2019 - 13:11
Ердоган вперше прийняв делегацію РФ з представниками окупованого Криму
Фото: прийом російської делегації в Туреччині (росЗМІ)

У складі російської делегації були присутні так звані "депутати від Криму"

Президент Туреччини Раджеп Тайїп Ердоган вперше офіційно прийняв делегацію Росії з представниками окупованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, сьогодні у Стамбулі відбулася офіційна зустріч російської делегації для участі у міжнародних заходах, в тому числі у Конференції спікерів парламентів з протидії тероризму. До складу російської делегації увійшла так звані "депутати від Криму" Наталія Поклонська та Руслан Бальбек.

"Теплий прийом, гостинність, рукостискання президента - саме так нас зустріла Туреччина", - повідомила російським ЗМІ Поклонська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Туреччині відбувся організований Росією "турецько-кримський економічний форум". Захід приймав стамбульський готель Renaissance Polat. Український посол в Туреччині Андрій Сибіга закликав бойкотувати готель після даного інциденту.

Крім того, Сибіга називав провокацією проведення "кримського форуму", запланованованого Росією в Стамбулі. Також Україна закликала турецьких бізнесменів не брати участь в провокаційному "економічному форумі" в Стамбулі.

Туреччина пригрозила ЄС відкрити кордон для біженців з Сирії ЄС може ввести збройне ембарго проти Туреччини, - Bloomberg
Новини України Російська ФедераціяКримТурцияделегация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся