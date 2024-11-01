В РФ заявили об отражении атаки дронов на Брянск, но есть прилет во многоэтажку (видео)

Российский город Брянск атаковали беспилотные летательные аппараты. Военные заявили об уничтожении всех целей, но в городе зафиксирован прилет по многоквартирному дому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Брянской области РФ Александра Богомаза и российский Telegram-канал Mash.

Российские паблики обнародовали фото и видео с места инцидента.

"На одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад дома. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется" - отметил он.

В то же время, Богомаз сообщил, что беспилотник якобы атаковал в городе многоквартирный дом. В результате атаки пострадал один житель.

Глава области отметил, что по данным Минобороны РФ, силы ПВО обнаружили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Воздушные атаки в Брянской области

За последние месяцы участились атаки беспилотников на различные области и города РФ, в частности, на приграничные с Украиной регионы. Дроны в основном поражают нефтебазы, нефтеперерабатывающие заводы и военные объекты.

В ночь на 19 октября ударные дроны в четвертый раз атаковали российский завод "Кремний Эл" в Брянской области. На месте попадания возник пожар. Завод является крупнейшим производителем микроэлектроники в России.

В ночь на 10 октября беспилотники атаковали объект корпорации "Роснефть" в Брянской области.

А в ночь на 9 октября Вооруженные силы Украины поразили склад боеприпасов в Брянской области, где хранились авиабомбы и снаряды из Северной Кореи.

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