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В Брянской области раздались взрывы из-за "массированной атаки" дронов

Брянская область, РФ, Вторник 10 сентября 2024 01:30
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В Брянской области раздались взрывы из-за "массированной атаки" дронов Иллюстративное фото: в Брянской области прогремели взрывы из-за атаки дронов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Брянской области в ночь на 10 сентября прогремели взрывы, работают силы и средства противовоздушной обороны из-за удара с применением беспилотников. Было попадание возле одного из объектов "Роснефть" в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Брянской области Александра Богомаза и местные паблики.

По словам российского чиновника, в области работает ПВО и продолжается "отражение попытки массированной атаки с применением БПЛА" по территории региона.

"Силами ПВО Министерства обороны РФ ведется работа по выявлению и уничтожению воздушных целей", - написал местный губернатор в своем Telegram.

Отметим, перед этим вечером в понедельник он заявил, что была "пресечена попытка" атаки дронов по территории Брянской области, и якобы были уничтожены три беспилотника самолетного типа.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - писал он в 22:39 накануне вечером.

Но после полуночи брянские паблики снова стали сообщать о новой воздушной атаке. Кроме того, в сети были обнародованы кадры со взрывами из-за дронового удара. Также сообщается о взрыве одного БПЛА возле заправки "Роснефти", однако точная локация не указывается.

Добавим, как утверждает брянский губернатор в своем посту от 01.18, в течение часа ПВО будто бы уничтожила 21 беспилотник, и что "пострадавших и разрушений нет".

Атаки беспилотников в Брянской области

Напомним, как и в других регионах страны-агрессора РФ, расположенных возле границы с Украиной, в Брянской области регулярно рассказывают об воздушных атаках и работе ПВО. В результате часто происходят взрывы и пожары на различных объектах.

Так, например, ранее сообщалось о взрывах в Брянской области в некоторых районах в ночь на 21 августа из-за удара с применением беспилотников.

Также напомним, в апреле в Брянской области заявляли о пожаре на электроподстанции в Выгоницком районе из-за удара БПЛА.

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Брянская область Взрывы Атака дронов
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