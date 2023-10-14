В российском Курске раздались взрывы: заявляют об атаке беспилотников

В ночь на 15 октября в российском Курске раздалось несколько взрывов, сообщают об атаке беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Сообщалось о по меньшей мере четырех сериях взрывов, последние звучали в 23:23. Губернатор Курской области Руслан Старовойтов заявил о якобы работе российской ПВО по беспилотникам.

Позже он сообщил о якобы сбитии 12 БПЛА, "запущенных со стороны Украины". В самом Курске и селе Зорино зафиксировано падение обломков, пострадавших якобы нет.

Атаки на Курск

Напомним, что несколько недель назад в российском Курске жаловались на атаку беспилотников. Как впоследствии рассказали РБК-Украина источники, в результате нового "хлопка" попадание в местное здание МВД.

Кроме того, источник подчеркнул, что атаки на Курск продолжаются.

В частности, за день до этого там тоже было неспокойно. Так, украинский беспилотник не только атаковал здание ФСБ России в Курске в день города, а еще под атаку попал нефтеперерабатывающий завод возле местного аэродрома.

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