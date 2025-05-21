Россияне атаковали на 12 направлениях: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

За прошедшие сутки, 21 мая, на фронте зафиксировано 164 боевых столкновения. Враг атаковал на 12 направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении враг трижды пытался атаковать в районе Волчанска и в направлении Строевки.

На Купянском направлении враг атаковал в районе Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении россияне атаковали 30 раз в районах населенных пунктов Копанки, Редкодуб, Новый Мир, Грековка, Зеленая Долина, Ямполовка, Торское.

На Северском направлении враг совершил одну попытку пройти вперед в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Часового Яра, Курдюмовки и в сторону Предтечино и Белой Горы.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Дружбы, Петровки и Торецка.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Яблоновка, Новооленевка, Малиновка, Шевченко Первое и не только.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 33 атаки в районах населенных пунктов Свободное Поле, Привольное, Зеленое Поле, Константинополь, Багатир, Бурлацкое, Веселое и в сторону Отрадного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили два штурмовых действия в районе Высокого.

На Ореховском направлении оккупационные войска дважды шли вперед на позиции украинских бойцов вблизи Новоандреевки и Малых Щербаков.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Приднепровском направлении враг один раз пытался продвинуться.

На Курском направлении Силы обороны остановили 13 штурмовых действий захватчиков.