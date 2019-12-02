Послу Угорщини в Україні вручили ноту протесту

Фото: Іштван Ійдярто (twitter.com/honvedelem.hu)

Його викликали в МЗС України

Послу Угорщини в Україні Іштвану Ійдярто вручили ноту протесту через його висловлювання щодо автономії угорської національної меншини в Україні та блокування угорською стороною діяльності Комісії Україна-НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Так, посла запросили до МЗС 2 грудня у зв’язку з інтерв’ю від 28 листопада. Йому вручили ноту протесту та провели бесіду.

"В ході бесіди було додатково наголошено на тому, що Закон України "Про освіту" не порушує прав українців угорського походження, а навпаки надає їм можливості кращої самореалізації в Україні, що наразі було підтверджено Венеціанською комісією", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в інтерв'ю "Главкому" заявив, що Угорщина і надалі продовжить блокувати Раду Україна-НАТО. "Якщо ти хочеш стати членом НАТО, у тебе повинні бути зобов'язання дотримуватися прав людини", - сказав посол.

Крім того, посол заявляв, що вважає, що для національних меншин української мови не повинно бути так багато у школі, й вчити її важко.

Також посол заявляв, що на Закарпатті немає передумов для появи угорського сепаратизму і подальшої автономії.