У РФ заявили, що не отримували пропозицій про обмін Сенцова на Вишинського

Пєсков не зміг відповісти на уточнююче запитання, хто повинен ініціювати переговори про обмін

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що питання про обмін незаконно утримуваного в Росії українського режисера Олега Сенцова на обвинуваченого в державній зраді головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського ніхто не ініціював, передає ТАСС.

"Питання про обмін ніхто не ініціював, наскільки мені відомо. Принаймні, мені не відомо, щоб якісь ініціативи надходили", - зазначив прес-секретар Володимира Путіна.

При цьому Пєсков не зміг відповісти на уточнююче запитання, хто повинен ініціювати переговори про обмін, підкресливши, що не має такої інформації.

"І я не знаю, чи була у когось така ініціатива досі", - додав прес-секретар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України (МЗС) розглядає усі можливі варіанти для звільнення із російської в'язниці українського режисера і громадського активіста Олега Сенцова, про що заявила прес-секретар МЗС Мар'яна Беца. Зокрема, на питання журналістів про те, чи можливий сценарій обміну Сенцова на Вишинського, Беца відповіла: "все можливо".