Социальные страницы
Курси валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У РФ заявили, що не отримували пропозицій про обмін Сенцова на Вишинського

НовиниПолітика    29.05.2018 - 14:08
Фото: Дмитро Пєсков (twitter.com)
Фото: Дмитро Пєсков (twitter.com)

Пєсков не зміг відповісти на уточнююче запитання, хто повинен ініціювати переговори про обмін

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що питання про обмін незаконно утримуваного в Росії українського режисера Олега Сенцова на обвинуваченого в державній зраді головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського ніхто не ініціював, передає ТАСС.

"Питання про обмін ніхто не ініціював, наскільки мені відомо. Принаймні, мені не відомо, щоб якісь ініціативи надходили", - зазначив прес-секретар Володимира Путіна.

При цьому Пєсков не зміг відповісти на уточнююче запитання, хто повинен ініціювати переговори про обмін, підкресливши, що не має такої інформації.

"І я не знаю, чи була у когось така ініціатива досі", - додав прес-секретар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України (МЗС) розглядає усі можливі варіанти для звільнення із російської в'язниці українського режисера і громадського активіста Олега Сенцова, про що заявила прес-секретар МЗС Мар'яна Беца. Зокрема, на питання журналістів про те, чи можливий сценарій обміну Сенцова на Вишинського, Беца відповіла: "все можливо".

Адвокат Сенцова підтверджує отримання ним підтримуючої терапії у РФ Омбудсмен викликає заступника міністра юстиції для надання пояснень по "справі Сенцова і Кольченка"
Теги публікації: Російська Федерація, Песков, Олег Сенцов, обмен  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Ціни ринку: в мережі розповіли, скільки коштують фрукти і ягоди в Криму
Натовпи шанувальників: Елтон Джон у Києві відвідав "Кураж Базар" (фото, відео)
Регіну Тодоренко екстрено госпіталізували в Москві
У Парижі мігрант врятував дитину, що зірвалася з вікна, і став національним героєм (відео)
On Top