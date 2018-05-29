В РФ заявили, что не получали предложений об обмене Сенцова на Вышинского

Песков затруднился ответить на уточняющий вопрос, кто должен инициировать переговоры об обмене

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос об обмене незаконно удерживаемого в России украинского режиссера Олега Сенцова на обвиняемого в госизмене главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского никто не инициировал, передает ТАСС.

"Вопрос об обмене никто не инициировал, насколько мне известно. По крайней мере, мне не известно, чтобы какие-то инициативы поступали", - отметил пресс-секретарь Владимира Путина.

При этом Песков затруднился ответить на уточняющий вопрос, кто должен инициировать переговоры об обмене, подчеркнув, что не располагает такой информацией.

"И я не знаю, была ли у кого-то такая инициатива до сих пор", - добавил пресс-секретарь.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины (МИД) рассматривает все возможные варианты для освобождения из российской тюрьмы украинского режиссера и общественного активиста Олега Сенцова, о чем заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца. В частности, на вопрос журналистов о том, возможен ли сценарий обмена Сенцова на Вышинского, Беца ответила: "все возможно".