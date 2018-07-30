У РФ заявили про обізнаність про військові плани США проти неї

За словами Лаврова, РФ знає про військові плани не тільки США, але й інших західних країн

Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Росія поінформована про військові плани Сполучених Штатів проти неї, передає ТАСС.

За словами Лаврова, РФ "забезпечена інформацією" про плани не тільки США, але й інших західних країн.

"Наша забезпеченість інформацією про те, які плани виношуються щодо Російської Федерації військовими і США, і інших західних країн, гарантована", - заявив міністр, коментуючи питання про те, як РФ відповідає на сучасні виклики у сфері безпеки. Лавров заявив, що Росія зберігає свою військову присутність у світі, що допомагає їй підтримувати власну обороноздатність. За словами глави МЗС РФ, Росія і її громадяни "будуть надійним чином захищені".

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, міністр оборони Сполучених Штатів Джеймс Меттіс виступає за постійні контакти Росії і США на вищому рівні для вирішення розбіжностей між двома країнами.

Джерела в адміністрації США повідомили Reuters, що глава американського Міноборони розглядає можливість зустрічі з російським колегою Шойгу, а потім Меттіс підтвердив цей намір.