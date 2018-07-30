В РФ заявили об осведомленности о военных планах США против нее

По словам Лаврова, РФ знает о военных планах не только США, но и других западных стран

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия осведомлена о военных планах Соединенных Штатов против нее, передает ТАСС.

По словам Лаврова, РФ "обеспечена информацией" о планах не только США, но и других западных стран.

"Наша обеспеченность информацией о том, какие планы вынашиваются в отношении Российской Федерации военными и США, и других западных стран, гарантирована", - заявил министр, комментируя вопрос о том, как РФ отвечает на современные вызовы в сфере безопасности.

Лавров заявил, что Россия сохраняет свое военное присутствие в мире, что помогает ей поддерживать собственную обороноспособность. По словам главы МИД РФ, Россия и ее граждане"будут надежнейшим образом защищены".

Напомним, как писало РБК-Украина, министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис выступает за постоянные контакты России и США на высшем уровне для решения разногласий между двумя странами.

Источники в администрации США сообщили Reuters, что глава американского Минобороны рассматривает возможность встречи с российским коллегой Шойгу, а затем Мэттис подтвердил это намерение.