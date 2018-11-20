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У РФ заявили, що націлять ракети на нові об'єкти у разі розміщення бази США в Польщі

Новини » Політика    20.11.2018 - 18:16
У РФ заявили, що націлять ракети на нові об'єкти у разі розміщення бази США в Польщі
Фото: Франц Клинцевич (flickr.com)

Росія перенацілить свої оборонні засоби для локалізації нової загрози, якщо військова база США в Польщі буде створена

В РФ погрожують націлити високоточну зброю на нові об'єкти у разі розміщення військової бази США в Польщі. Про це заявив член комета Ради Федерації з питань оборони і безпеки Франц Клінцевич, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

За його словами, Росія перенацілить свої оборонні засоби для локалізації нової загрози, якщо військова база США в Польщі буде створена.

"Безумовно, Росія володіє величезним військовим потенціалом, дуже високоточною далекобійною зброєю, і те, що у разі створення такої бази буде проведено перенацілювання, щоб локалізувати загрозу, це однозначно", - заявив він.

Зазначимо, США готують пропозиції Варшаві з приводу розміщення постійної американської військової бази на території Польщі, конкретних рішень у цій справі можна буде очікувати в березні 2019 року.

У вересні Трамп заявив, що Вашингтон розглядає прохання Польщі про постійну присутності американських військових на її території.

Також міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що ймовірність розміщення постійних військових баз США в Польщі дуже висока.

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