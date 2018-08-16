У Польщі можуть розмістити військову базу США

Ймовірність розміщення постійних військових баз США дуже висока, заявив міністр оборони Польщі

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що ймовірність розміщення постійних військових баз США в Польщі дуже висока. Про це повідомляє "Польське Радіо".

За словами міністра, переговори з цього питання вже ведуться, однак, у зв'язку з тим, що це тривалий процес, говорити про конкретні терміни поки рано.

Крім того, він підкреслив, що переговори з американською стороною постійно просуваються, зокрема, Польща збільшує свої шанси завдяки своїй активності в оборонній сфері, адекватного фінансування збройних сил і турботі про її захист.

"Я оцінюю шанси Польщі дуже високо. Мої візити в Вашингтон і, зокрема, зустрічі в Білому домі з радниками з національної безпеки президента Дональда Трампа і в Пентагоні з міністром оборони США були багатообіцяючими", - зазначив Блащак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Військово-повітряні сили США в рамках заходів щодо стримування Росії перекинули в Німеччину ескадрилью винищувачів F-22.