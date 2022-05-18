У РФ заявили про наміри використовувати захоплену Запорізьку АЕС

Захоплена окупантами Запорізька АЕС працюватиме на Росію. При цьому планується продавати електроенергію Україні.
Як передає РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс, про це заявив віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін.
"Електроенергія - це такий товар, який неможливо покласти на склад. Тому, якщо енергосистема України буде готова приймати і оплачувати, значить працюватимемо, не прийматиме - (АЕС - ред.) буде працювати на Росію", - заявив російський чиновник.
Також він додав, що "проблем з продажем електроенергії не буде, тому що атомна енергія - дешева та конкурентоспроможна".
Нагадаємо, про захоплення Запорізької АЕС стало відомо ще 4 березня. Весь персонал залишається на території електростанції та забезпечує експлуатацію енергоблоків.
Також ми писали, що керівники Запорізької атомної електростанції не можуть виїхати з Енергодару через загрози окупантів.
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