У РФ заявили про наміри використовувати захоплену Запорізьку АЕС

Як передає РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс , про це заявив віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін.

"Електроенергія - це такий товар, який неможливо покласти на склад. Тому, якщо енергосистема України буде готова приймати і оплачувати, значить працюватимемо, не прийматиме - (АЕС - ред.) буде працювати на Росію", - заявив російський чиновник.

Також він додав, що "проблем з продажем електроенергії не буде, тому що атомна енергія - дешева та конкурентоспроможна".