Майданчик Запорізької АЕС захоплений окупантами. Радіаційний фон у нормі

На Запорізькій АЕС майданчик захоплений російськими окупантами. Оперативний персонал станції контролює стан енергоблоків, а також забезпечує їх експлуатацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сумської обласної військової адміністрації.

"Майданчик Запорізької АЕС захоплений військовими силами Російської Федерації - Державна інспекція ядерного регулювання України", - йдеться в повідомленні.

В ОВА поінформували, що оперативним персоналом контролюється стан енергоблоків, а також забезпечується їх експлуатація відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації.

У Держінспекції ядерного регулювання України заявили, що енергоблоки ЗАЕС зберігають цілісність, системи та елементи, важливі для безпеки станції, перебувають у працездатному стані.

"Наявні ушкодження будови реакторного відділення енергоблока № 1, які не впливають на безпеку енергоблока", - вказується в публікації.

На ЗАЕС енергоблоки № 2, 3 - відключені від мережі й там проводиться розхолодження ядерних установок, на енергоблоку № 1 йде планово-попереджувальний ремонт; на енергоблоках № 5, 6 проводять розхолодження ядерних установок. Так, у роботі - енергоблок № 4, електрична потужність 690 МВт.

Зміну радіаційного стану на поточний час не зафіксовано.

"Активовано Інформаційно-кризовий штаб Держатомрегулювання. Фахівці Держатомрегулювання та ДНТЦ ЯРБ підтримують зв’язок з керівництвом Запорізької АЕС", - кажуть у ДІЯР України.

Радіаційний фон у Запорізькій області станом на 7 години ранку залишається без змін і не несе загрози життю та здоров'ю населення, зазначили в ОВА.

Так було встановлено, що радіаційний гамма фон не перевищує властивий для цієї території природний фон: