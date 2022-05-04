Окупанти заборонили керівникам ЗАЕС виїжджати з Енергодару

Керівники Запорізької атомної електростанції не можуть виїхати з Енергодара через погрози окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Енергоатому .

У вівторок, 3 травня, російські загарбники відмовилися випускати головного інженера ЗАЕС Юрія Чернійчука з міста на засідання Ради головних інженерів Енергоатому. Натомість, вони відвезли його на допит до ФСБ і після цього повідомили, що йому, як і іншим керівникам атомної електростанції, заборонено покидати місто.

“Фахівців найбільшої в Європі атомної електростанції росіяни фактично тримають у заручниках. І це ще більше ускладнює роботу ЗАЕС та додає ризиків”, - наголосили в Енергоатомі.