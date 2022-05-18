В РФ заявили о намерениях использовать захваченную Запорожскую АЭС

Захваченная оккупантами Запорожская АЭС будет работать на Россию. При этом планируется продавать электроэнергию Украине.

Как передает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс , об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Энергоэлектричество - это такой товар, который невозможно положить на склад. Поэтому, если энергосистема Украины будет готова принимать и оплачивать, значит, будем работать, не будет принимать - (АЭС - ред.) будет работать на Россию", - заявил российский чиновник.

Также он добавил, что "проблем с продажей электроэнергии не будет, потому что атомная энергия - дешевая и конкурентоспособная".