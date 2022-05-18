UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В РФ заявили о намерениях использовать захваченную Запорожскую АЭС

Фото: Запорожская АЭС (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Иван Носальский

Захваченная оккупантами Запорожская АЭС будет работать на Россию. При этом планируется продавать электроэнергию Украине.

Как передает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Энергоэлектричество - это такой товар, который невозможно положить на склад. Поэтому, если энергосистема Украины будет готова принимать и оплачивать, значит, будем работать, не будет принимать - (АЭС - ред.) будет работать на Россию", - заявил российский чиновник.

Также он добавил, что "проблем с продажей электроэнергии не будет, потому что атомная энергия - дешевая и конкурентоспособная".

Напомним, о захвате Запорожской АЭС стало известно еще 4 марта. Весь персонал остается на территории электростанции и обеспечивает эксплуатацию энергоблоков.

Также мы писали, что руководители Запорожской атомной электростанции не могут выехать из Энергодара из-за угроз оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСВойна России против Украины