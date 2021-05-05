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У РФ заявили, що з липня почнуть видобувати воду для Криму під Азовським морем

Новость на русском → Росія, Середа 05 травня 2021 11:47
У РФ заявили, що з липня почнуть видобувати воду для Криму під Азовським морем Фото: віце-прем'єр-міністр Росії Марат Хуснуллін (kremlin.ru)
Автор: Юлія Струк

Віце-прем'єр-міністр Росії Марат Хуснуллін заявив, що для постачання Криму водою в Азовському морі почнуть бурити свердловини. Це повинно відбутися уже в липні.

Про це повідомляє РБК.

"Повним ходом досліджуємо, ми пробурили на косі, воду знайшли, технічна вода точно може бути... Думаю, що в липні зайдемо до буріння свердловин", - розповів російський віце-прем'єр.

За його словами, поки невідомо, чи вистачить запасів води під морем для забезпечення потреб півострова. Хуснуллін звернув увагу, що вода, яка надходить з уже пробурених свердловин, придатна тільки як технічна, а не питна.

Варто зазначити, що в березні віце-прем'єр РФ анонсував, що перші прісноводні свердловини на дні Азовського моря почнуть бурити у квітні. Морські судна повинні були приступити до вивчення потенціалу таких свердловин з 15 квітня.

Нагадаємо, в окупованій Ялті вирішили з 1 травня 2021 року скасувати подачу води за графіком. Цілодобове водопостачання води буде діяти мінімум до жовтня цього року.

Як писало РБК-Україна, міста окупованого Криму переходили на графіки подачі через недостатню кількість води. Наприклад, в окупованій Алушті вирішили подавати воду тільки по 5 годин на добу.

Через проблеми з водою окупанти планують почати розвідку дна Азовського моря на предмет прісної води.

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